Египет планирует подать заявку на проведение мундиаля в 2030 году

Об этом сообщила «Газета.ru».

«Мы ориентируемся на организацию чемпионата мира по футболу в 2030 году», — заявил египетский министр по делам молодежи и спорта Ашраф Субхи.

Также выразили желание подать заявку Англия, Марокко, и такие страны Южной Америки, как Парагвай, Уругвай и Аргентина.