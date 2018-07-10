Египет планирует подать заявку на проведение мундиаля в 2030 году 

Об этом сообщила «Газета.ru».
«Мы ориентируемся на организацию чемпионата мира по футболу в 2030 году», — заявил египетский министр по делам молодежи и спорта Ашраф Субхи.
Также выразили желание подать заявку Англия, Марокко, и такие страны Южной Америки, как Парагвай, Уругвай и Аргентина.
Председатель оргкомитета «Россия‐2018» Аркадий Дворкович рассказал, что Россия может подать заявку на проведение летней Олимпиады. По его словам, это решение остается за российским президентом и правительством страны.