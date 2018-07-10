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Болельщики сборной Швеции: "Ждите еще один сюрприз"

Английская сборная по футболу не стала тренироваться на "Самара Арене"

Пять человек подали документы на участие в сентябрьских выборах губернатора и депутата Госдумы