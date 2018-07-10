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«Крылья Советов» уступили «Спарте» на последних минутах матча — 1:2
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«Крылья Советов» уступили «Спарте» на последних минутах матча — 1:2 

Волга Ньюс 7 часов назад
Фото: Волга Ньюс
На 28 минуте «Крылья» сравняли счет — отличился Денис Ткачук. Вырвать победу «Спарта» смогла в конце матча, на 87 минуте игры забил Вукадинович.
Следующий игровой день запланирован на 15 июля, «Крылья» проведут два контрольных матча, сообщает официальный сайт клуба.
"Крылья Советов": 14 Конюхов (17 Лория, 46'), 90 Бурлак, 20 Миюшкович (15 Зотов, 46'), 18 Чичерин, 64 Ланин, 20 Мияйлович (2 Башкиров, 65'), 21 Калинин (10 Алиев, 65'), 23 Полуяхтов, 31 Ткачук (42 Тихонов, 75'), 9 Чочиев (16 Яковлев, 65'), 7 Соболев (27 Кленкин, 80'). Запасные: 5 Гаджибеков, 88 Опарин.
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