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Мик Джаггер посетил полуфинал ЧМ-2018 Франция — Бельгия
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Мик Джаггер посетил полуфинал ЧМ-2018 Франция — Бельгия 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер посетил матч 1/2 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, сообщает ТАСС.
Как отмечается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), полуфинал также посетили президент Франции Эммануэль Макрон, король Бельгии Филипп и королева Бельгии Матильда, глава ФИФА Джанни Инфантино, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин и другие.
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, которая прошла 10 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале французы сыграют с победителем матча Англия — Хорватия.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Макрона с выходом сборной его страны в финал мундиаля.
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