Субашич провел тренировку в общей группе 

Футболисты сборной Хорватии продолжают подготовку к матчу 1/2 финала чемпионата мира по футболу против Англии, сообщает «Р-Спорт».
Как отмечает агентство, вратарь «шашечных» Даниел Субашич принял участие в тренировке команды.
Субашич получил повреждение в четвертьфинальной игре со сборной России и накануне пропустил занятие.
Также в общей группе занятие начал Шиме Врсалько, также получивший повреждение в игре с россиянами.
Полуфинал чемпионата мира Хорватия — Англия состоится в Москве 11 июля, начало встречи — в 21:00 мск.