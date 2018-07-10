Ещё
Субашич провел тренировку в общей группе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Субашич провел тренировку в общей группе 

LiveSport.Ru 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Футболисты сборной Хорватии продолжают подготовку к матчу 1/2 финала чемпионата мира по футболу против Англии, сообщает «Р-Спорт».
Как отмечает агентство, вратарь «шашечных» Даниел Субашич принял участие в тренировке команды.
Субашич получил повреждение в четвертьфинальной игре со сборной России и накануне пропустил занятие.
Также в общей группе занятие начал Шиме Врсалько, также получивший повреждение в игре с россиянами.
Полуфинал чемпионата мира Хорватия — Англия состоится в Москве 11 июля, начало встречи — в 21:00 мск.
LiveSport.Ru: последние новости
Эвра посоветовал Роналду переходить в «Ювентус» и играть до 2050 года Рамос пожелал Роналду удачи в новом клубе Франция — Бельгия. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 10 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение