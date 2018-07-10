Субашич провел тренировку в общей группе

Футболисты сборной Хорватии продолжают подготовку к матчу 1/2 финала чемпионата мира по футболу против Англии, сообщает «Р-Спорт».

Как отмечает агентство, вратарь «шашечных» Даниел Субашич принял участие в тренировке команды.

Субашич получил повреждение в четвертьфинальной игре со сборной России и накануне пропустил занятие.

Также в общей группе занятие начал Шиме Врсалько , также получивший повреждение в игре с россиянами.

Полуфинал чемпионата мира Хорватия — Англия состоится в Москве 11 июля, начало встречи — в 21:00 мск.