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Тренер Хорватии Далич: не удивлен, что мы в четверке сильнейших
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Тренер Хорватии Далич: не удивлен, что мы в четверке сильнейших 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич накануне предстоящего матча чемпионата мира против Англии признался, что его не удивляет выход «шашечных» в полуфинал турнира. Наставник считает, что его команду недооценивали.
"На достаточно крупных турнирах Хорватия долгие годы ничего не добивалась, и нам необходимо было что-то поменять для более успешного выступления, — приводит слова Далича РИА Новости. — Но не вижу ничего удивительного в том, что мы теперь находимся в четверке сильнейших команд мирового первенства. Нынешнее поколение наших футболистов просто недооценивалось».
"Мы проанализировали сборную Англии, разобрав ее по косточкам — абсолютно все сильные стороны. Полагаю, что особое внимание необходимо уделить на исполнении ими стандартов. Не сказал бы, что мы волнуемся. Мы намерены показать красивый футбол и добиться хорошего результата. Пускай итог матча будет таким, какого мы и заслуживаем".
Напомним, что игра между Англией и Хорватией состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале «Россия 1».
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