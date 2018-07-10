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Живите большим футболом
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Живите большим футболом 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
10 июля в Москве стартовал Международный футбольный турнир «Суперкубок легенд». В турнире принимают участие восемь команд — России, Германии, Китая, Португалии, Франции, Италии, а также сборные звезд и сборная Америки.
Москва за последний месяц стала настоящим футбольным центром мира. Сотни тысяч иностранных болельщиков посетили столицу России, посмотрели на ее достопримечательности, побывали в других городах, на красавцах стадионах, поняли, насколько гостеприимный наш город, наша страна. Сейчас еще сложно привести точные цифры, какое количество гостей посетило созданные уникальные маршруты ознакомления с Москвой, сколько фанатов за эти дни побывало в фан-зонах столицы и других городов.
Более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий по центру города в рамках акции «Москва — столица мирового футбола» будет проведено за время чемпионата мира. Очевидно одно — футбол вышел на первое место по интересу у людей. Футболом стали интересоваться даже те, кто никогда на него не обращал внимания. Гости столицы сумели за эти недели проникнуться московским духом, увидеть достопримечательности столицы, связанные с историей русского футбола, спорта и важными событиями из жизни города, а также узнать о роли Москвы в мировой спортивной культуре.
Турнир добавил драйва футбольным болельщикам.
В Москву приехали многие звезды мирового футбола. Игроки, которые не просто выступали за свои сборные на чемпионатах мира и Европы, но и побеждали с ними в этих престижных турнирах. Уверен, что все получат колоссальное удовольствие, увидев воочию на московской земле среди участников турнира своих кумиров и звезд мирового футбола. Наверняка и проходящий в России чемпионат мира, и «Суперкубок легенд» дадут дополнительный импульс в развитии футбола, и, в частности, в начале нового учебного года будет приток детей в футбольные секции города. Сейчас около 400 тысяч жителей Москвы играют в футбол, в спортивных школах, в секциях Москомспорта — более 15 тысяч занимающихся детей, в городе действует несколько площадок с футбольными аттракционами. Недавний четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии побил все рекорды, а мальчишки хотят быть похожими на своих кумиров.
Занимайтесь спортом и приходите на матчи чемпионата мира и «Суперкубка легенд»!
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