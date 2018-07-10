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Жирков: «Тоже решил завершить выступления за сборную России»
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Жирков: «Тоже решил завершить выступления за сборную России» 

SPORT24.ru 7 часов назад
Полузащитник сборной России Юрий Жирков объявил об уходе из национальной команды. Игрок ”Зенита” провел две встречи на чемпионате мира-2018, после чего выбыл из строя из-за травмы.
«Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело.
Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — цитирует Жиркова.
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