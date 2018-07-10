Помощник Черчесова продолжает конфликтовать с экс-игроком «МЮ»

"Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи.

Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но обьяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая — это беда", — написал Ромащенко в Facebook.