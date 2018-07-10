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Помощник Черчесова продолжает конфликтовать с экс-игроком «МЮ»
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Помощник Черчесова продолжает конфликтовать с экс-игроком «МЮ» 

Soccer News 7 часов назад
Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко ответил на критику в адрес команды со стороны бывшего игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса.
"Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи.
Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но обьяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая — это беда", — написал Ромащенко в Facebook.
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