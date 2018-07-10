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Колумбиец Суньига объявил о завершении карьеры футболиста
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Колумбиец Суньига объявил о завершении карьеры футболиста 

Чемпионат.com 6 часов назад
Бывший защитник сборной Колумбии Хуан Суньига объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года, сообщает пресс-служба колумбийской национальной команды. Суньига выступал в составе сборной Колумбии с 2005 года. Защитник провёл 61 матч за национальную команду в различных турнирах и забил один гол. В 2015 году футболист завершил международную карьеру.
Суньига играл в клубах «Атлетико Насьональ», «Уотфорд», «Болонья», «Наполи» и «Сиена». Дважды становился обладателем Кубка Италии с «Наполи» и трижды брал титул чемпиона Колумбии с «Атлетико Насьональ».
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