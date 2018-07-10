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Сборные Бельгии и Франции объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018
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Сборные Бельгии и Франции объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-служба Международной федерации футбола обнародовала стартовые составы сборных Франции и Бельгии на матч полуфинала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
Стартовый состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа (вратарь), Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Насер Шадли, Аксель Витсель, Маруан Феллайни, Мусса Дембеле, Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар.
Стартовый состав сборной Франции: Уго Льорис (вратарь), Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Поль Погба, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Лукас Эрнандес.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Бельгии и Франции.
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