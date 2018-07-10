Сборные Бельгии и Франции объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола обнародовала стартовые составы сборных Франции и Бельгии на матч полуфинала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.