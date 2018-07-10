Лео Комаров: Когда Маршанд меня лизнул, сказал ему — у меня семья… Без шансов!

На самом деле Комаров прилетел в Москву на футбол. И не один, а в компании с еще одним известным финским игроком Микаэлем Гранлундом , выступающим за «Миннесоту». А заодно решил провести съемку на динамовской базе в Новогорске, где он в прошлом готовился к матчам КХЛ.

«БУДУ БОЛЕТЬ ЗА АНГЛИЮ»

— Приятно опять попасть на родную базу, вот хожу, рассматриваю фотки, вспоминаю, — поделился своими первыми ощущениями Леонид. — Скучаю по «Динамо». Всегда приятно в Москву прилетать. А сейчас на футбол собираюсь. Во вторник на полуфинал пойду болеть.

— За кого? — За Англию, наверное. Мне всегда эта команда нравилась. Хотя я думал, что на ЧМ-2018 сборная Бразилии будет лучшей. Но раз она вылетела, поболею за Англию. Хотя, по большому счету, мне без разницы.

— Гранлунда в Россию специально привезли на футбольный чемпионат — нашу страну показать? — Не специально. Просто мы давно дружим. А сейчас в Финляндии вместе готовимся к сезону. Полтора месяца уже тренируемся. Пока на земле и в зале, семь-восемь раз в неделю. А в августе на лед выйдем. Микаэль просто очень любит футбол. Ну а после матча в русский ресторан, наверное, сходим, посидим. Посмотрим, как тут.

— Гранлунд не боялся лететь в Россию? Его издевательского гола на ЧМ-2011 наши болельщики не забыли! Да и потом он нашу сборную не раз «топил». — Да ничего он не боится (смеемся). Мы же с ним вместе играли на два года назад на чемпионате мира в Москве. Вроде, испуганными не выглядели. (Наши уступили финнам в полуфинале. — Прим. ред.). Микаэль — хороший пацан.

«У «ТОРОНТО» СЕЙЧАС ДРУГИЕ ПЛАНЫ — ТОВАРЕСА ПОДПИСАЛИ»

— Поздравляю вас с новым контрактом. Но скажу, что многие болельщики «Динамо» до конца верили, что вы этим летом вернетесь в их клуб. Были такие планы? — Все было возможно. Но я не скрывал, что хотел играть в НХЛ. Я ведь туда из «Динамо» улетел, чтобы исполнить свою мечту. А сейчас мне дали новый контракт. Так что если и вернусь, то еще не скоро. Посмотрим.

— Ну мечту-то вы уже давно исполнили! — Да, но прошлый сезон получился не ахти. У меня ведь еще и сын родился. Там, это самое, всякое было. Может, я слегка подустал. Думаю, в этом году лучше будет. Теперь нервничать не из-за чего. У меня новый контракт с «Айлендерс» на четыре года (на сумму 12 млн $ — Прим. ред.). Главное, чтоб в семье все было в порядке.

— Принципиально было переехать именно в Нью-Йорк? — В Америке все города хорошие. Но теперь для моей семьи и друзей из Финляндии будет легче — всего один перелет, а не два.

— А в каком звене будете на лед выходить уже обсуждали? — Я буду играть. Поэтому уже доволен. Пусть даже в четвертом по восемь минут — мне без разницы. Всегда был командным игроком. Главное — победа.

— Почему не продолжили карьеру в «Торонто»? — Разговаривал с менеджером клуба… Понял, что у них другие планы. В «Торонто» сейчас молодая хорошая команда. Товареса вон подписали. Это очень сильный центрфорвард. У него там все получится. А так мне все в клубе нравилось. Думаю, что для хоккеиста нету места лучше, чем «Торонто». Хотя требования к игроку там очень серьезные. Если у тебя что-то не получается, даже на тренировке 30 камер тебя показывает. Правда, если хорошо получается, то тоже не меньше. В этом смысле мне «Динамо» и матчи в Москве очень помогли. Привык, что большое внимание к команде. А еще у «Динамо» был тогда хороший тренер — Олег Знарок . Мы вместе много добились. И чемпионство в КХЛ дало мне дополнительный шанс подписать контракт в НХЛ.

— В «Динамо» вы были лидером команды и всегда считались игроком топ-уровня. В НХЛ этого добиться сложнее… — Но можно! Я же два года назад попадал в «All Star». Может, я забиваю не больше всех. Но выступаю неплохо! Главное, чтоб травм было поменьше. Чувствую, что понемногу старею. Но очень хочу играть.

«БЭБКОК ПОХОЖ НА ЗНАРКА»

— Когда поняли, что главным тренером «Торонто» Майком Бэбкоком вам уже не по пути? — У нас с Майком, наоборот, отличные отношение. Он, кстати, чем-то похож на Знарка. Много требует. И если у тебя что-то плохо получается, всегда прямо об этом говорит. А если все очень хорошо, то вниз опускает. Но он из тех тренеров, которые из игрока все могут вытащить.

— Но ведь Бэбкок в команде и многое запрещал. Например, желтые шнурки на коньках. — Не то, что запрещал. Он просто хотел, чтоб все были на одном уровне, чтоб никто не выделялся. У меня ничего такого не было. Только с маской проблемы. Но потом судьи от меня отстали.

— А отращивать бороды тренер разве не запрещал? — Жесткого правила не было. Но на тренировки было лучше приходить побрившись. А вы сейчас на меня посмотрите. Зарос, времени нет! Вот схожу в Москве на футбол, вернусь домой и сразу побреюсь.

— Вы вот вспомнили Знарка. Часто с Олегом Валерьевичем созванивались и разговаривали после вашего ухода из «Динамо»? — Не скажу, что мы прямо уж такие близкие друзья. Но иногда созваниваемся. Вот после Олимпиады я его поздравил. Олег — молодец! То, что он сделал в «Динамо» и после это… Просто великолепно.

— Но сейчас он в непростой ситуации оказался, покинув сборную и СКА. Что ему пожелаешь? — Советы мои ему точно не нужны. Такой тренер без работы не может остаться. Все от него самого больше зависит. Захочет, все у него будет здорово.

ОВЕЧКИН ДОЛЖЕН БЫЛ ВЗЯТЬ КУБОК ЕЩЕ ГОД НАЗАД»

— В нынешнем сезоне Кубок Стэнли оказался в руках у Александра Овечкина, с которым вы вместе выступали за «Динамо» во время локаута. «Вашингтон» по делу стал чемпионом? — Я очень рад за Сашу. Он один из лучших игроков НХЛ. И доказывает это на протяжении уже 13 лет. Каждый год по 50 шайб забивает! Я доволен, что именно он сейчас выиграл Кубок. А «Вашингтон» в целом всегда был сильной командой. Она еще в прошлом году должна была выиграть. Но чуть не получилось. А уж сейчас точно победу заслужили.

— Не собираетесь встретится с ним в Москве? — Вряд ли. Он сейчас живет по своей насыщенной праздничной программе. Пусть радуется.

— Куда больше «Вашингтона» удивил собранный с нуля и добравшийся до финала «Лас-Вегас». — Они здорово выступили. Я скажу, что в НХЛ вообще нет слишком слабых и чересчур сильных команд. Там у каждого клуба есть шанс на победу.

— Трудно удержаться от вопроса про ваш эпизод с нападающим «Бостона» Брэдом Маршандом … — Это мой хороший друг.

— Но он вас лизнул во время матча! Или вы это заранее специально подстроили? — Нет, вот об этом я точно не договаривался.

— И какие были ощущения? — Я ему сразу сказал: У меня семья, у меня ребенок. Поэтому без шансов. Ничего не получится. Не в этом году (смеется). Но хоккеист-то он хороший!

— И при этом самый ненавидимый в НХЛ. — Лично у меня со всеми хорошие отношения. Тех, кого я не люблю, просто нет.

«ЗА СБОРНУЮ ВРЯД ЛИ УЖЕ СЫГРАЮ»

— Как у вас складываются отношения со сборной? — Отношения хорошие. Но только я за нее уже не играю.

— Почему? — Времени нет. Долгий сезон, семья… Я сыграл на восьми чемпионатах мира. Конечно, если очень понадобится, могу подумать. Но лучше дома посижу. Пора более молодым игрокам место в сборной уступать. Игроков у нас хватает.

— Следующий чемпионат мира будет очень серьезным по составу и престижным. Только игроки четырех клубов НХЛ на него попадут. Может, все же подумаете еще. — Если будет предложение — рассмотрю. Но еще раз прямо скажу — вряд ли на чемпионат поеду.