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«Оренбург» в контрольном матче победил румынский клуб «Шепши»
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«Оренбург» в контрольном матче победил румынский клуб «Шепши» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Кубанские Новости
«Оренбург», проводящий в эти дни сбор в Австрии, в контрольном матче победил румынский «Шепши». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу уральцев. Два мяча в составе победителей забил Андрей Козлов, еще один гол с пенальти на свой счет записал Денис Попович.
«Шепши» занял девятое место в чемпионате Румынии в прошлом сезоне. 17 июля «Оренбург» проведет контрольный матч с «Краснодаром».
Контрольный матч
«Оренбург» (Россия) — «Шепши» (Румыния) — 3:1  Голы у «Оренбурга»: Козлов, 54, 86. Попович, 79 (с пенальти).
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