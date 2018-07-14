«Оренбург» в контрольном матче победил румынский клуб «Шепши»

«Оренбург», проводящий в эти дни сбор в Австрии, в контрольном матче победил румынский «Шепши». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу уральцев. Два мяча в составе победителей забил Андрей Козлов , еще один гол с пенальти на свой счет записал Денис Попович

«Шепши» занял девятое место в чемпионате Румынии в прошлом сезоне. 17 июля «Оренбург» проведет контрольный матч с «Краснодаром».

Контрольный матч

«Оренбург» (Россия) — «Шепши» (Румыния) — 3:1 Голы у «Оренбурга»: Козлов, 54, 86. Попович, 79 (с пенальти).