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«Рубин» обыграл «Адмиру» в Австрии
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«Рубин» обыграл «Адмиру» в Австрии 

Казанский репортер 6 часов назад
Казанский «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с австрийским клубом «Адмира». На сборе в Австрии это первая игра казанцев. Единственный гол был забит в начале первого тайма, когда австрийский вратарь, выбивая мяч, попал в собственного защитника. Счет по итогам игры 1:0 в пользу казанцев.
По итогам минувшего сезона, в национальном чемпионате «Адмира» занимает пятое место. Следующий матч «Рубин» сыграет 14 июля против хорватского «Хайдука».
Победа!В первом контрольном матче на сборе в Австрии наша команда с минимальным счётом обыграла местную «Адмиру»!✌Следующий матч — 14 июля против хорватского «Хайдука»! pic.twitter.com/jBnDhY0bRH— «Рубин» Казань (@fcrk) 10 июля 2018 г.
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