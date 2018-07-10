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Венгер: «Озил играл на ЧМ на ручном тормозе из-за ситуации с Эрдоганом»
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Венгер: «Озил играл на ЧМ на ручном тормозе из-за ситуации с Эрдоганом» 

SPORT24.ru 6 часов назад
Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что полузащитник «канониров» Месут Озил недостаточно хорошо сыграл за Германию на чемпионате мира из-за скандала перед турниром. От Озила и Илкая Гюндогана потребовали объяснений после их фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
"Я знаю Озила, он исключительный футболист, но на него и Гюндогана повлияло произошедшее перед ЧМ. Их оправдывали в Германии, а Озил такой парень, которому нужна поддержка. Ему вредят противоречия. Глядя на его игру, я чувствовал, что были моменты, когда он мог пойти вперед, сыграть вертикально. Но он играл осторожно.
Я думал: «Да брось, это не настоящий Озил, тот, кого я знаю, который может убить». Он сыграл нормально, но я думаю, что у него не было полной свободы. Он играл на ручном тормозе, а Гюндоган не играл вообще, хотя он отличный игрок", — цитирует Венгера beIN Sports.
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