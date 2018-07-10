Роналду в «Ювентусе», Буффон в «ПСЖ»: Это не"Реал"ьно круто

А вы говорите «старая синьора». Туринская дамочка так тряхнула стариной, что трансферный рынок разразился двумя самыми громкими трансферами межсезонья. А, возможно, и последних лет пяти. Сначала «вечный» Джанлуиджи Буффон , который даже в Серию В с «Ювентусом» уходил, обнаружился в Париже. Горько, у шейхов много денег, понимаем. В Париже будут легкие внутренние трофей, понимаем. Простили Джанлуиджи, захотелось нового вызова бесподобному итальянцу. Но не успел закончиться чемпионат мира, как Турин громыхнул по полной. Один из лучших игроков мира (если верить последним «золотым мячам», то лучший) сменил мадридский "Реал" на «Ювентус». Уходят главные творцы триплета в Лиге чемпионов: Зидан Роналду . И главное, как провернули трансфер, без нового финансового рекорда. В Турине умеют считать деньги. Портал "Евро-футбол.ру" считает, что от перехода Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» выиграют все. И вот почему.

"Реал" развязал руки молодым испанцам, получил возможность строить новую команду под Лопетеги

Мадридский «Реал» был очень силен последние годы. Команда со стержнем, она включалась в нужный момент, справлялась с любым соперником, когда того требовала ситуация. Футбольные эксперты связывали эту магию с двумя личностями: авторитетным мотиватором Зинедином Зиданом и профессионалом до мозга костей Криштиану Роналду. Это было круто, но после третьей выигранной Лиге чемпионов стало ясно: история вряд ли повторится. Свежая кровь нужна «Реалу», свежая кровь нужна футбольному миру. Первым вспорол старые связи Зидан. Зинедин ушёл в никуда, до сих пор оставив к себе массу вопросов. Потом Флорентино Перес сделал феноменальный финт ушами, из-под носа уведя у испанской федерации футбола Хулена Лопетеги. Президент «Реала» подставил «красную фурию» на мундиале, но он знал, к чему идёт.

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Хулен Лопетеги тренировал все поколения испанской сборной. Вел с самого юношества нынешних «сливочных» звезд: Иско, Дани Карвахаля, Марко Асенсио . Добавьте сюда приобретенного Одриосолу и добротных: Касилью, Вальехо, Начо, Льоренте, Себальоса, Васкеса, Майораля, а также хорошие взаимоотношения с Серхио Рамосом. Возникает ощущение, что Хулен Лопетеги раньше тренировал именно мадридский «Реал». Всех знал новый тренер «сливочных», но был в команде «команданте» Криштиану Роналду. С которым постоянно советовался Зинедин Зидан, для которого авторитет Хулена Лопетеги мал, словно шансы Карима Бензема (француза тоже ждём на выход) попасть в створ с трёх метров. Флорентино Перес пошёл до конца и убрал из «королевства» Криштиану. Шаг насколько громкий, настолько и логичный. С Лопетеги, без Роналду — курс на полную испанизацию. Настоящая реконкиста прошла в Мадриде. У них будет новая команда, такое возможно только без Криштиану Роналду.

"Ювентус" приобрел высококлассного футболиста, совершил сильный маркетинговый ход Плюсы трансфера для «Ювентуса» настолько осязаемы, что перечислять их будет капитан очевидность. Вы приобретаете лучшего футболиста мира (официальный статус) за 100 миллионов евро, при том, что трансферный рекорд давно ушёл в два раза. Криштиану Роналду всё ещё в отличной форме, не теряет кондиций и точно не едет доигрывать. Даже странно, как можно было отпустить португальца за такой мизер. «Ювентус» так усилил команду, что впору отменять чемпионат Италии. «Старая синьора» усилиями Игуаина, Пьянича и Дибалы справлялась с оппонентами, теперь в Турине есть настоящий хищник. Такого как раз не хватало. Обязанности Криштиану не пересекаются ни с кем, связка с аргентинским Гонсало налажена. Как? Как «Ювентус» осуществил этот трансфер? Немыслимо. На тренировках молодежь смотрит и учится, партнёры набираются опыта Криштиану, добавился дух победителя. Роналду резко повысит котировки «Ювентуса» во всех соревнованиях.

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Есть ещё один аспект, в котором феноменально добавит «Ювентус»: финансовый. Криштиану Роналду оправдает 100 миллионов евро за год, даже если будет играть ужасно. Одни только футболки португальца летят по свету быстрее, чем пишется этот материал. Посещаемость вырастет из-за КриРо, сувенирная продукция, в конце концов, банальная популярность туринского клуба сделает серьезный скачок. Многомиллионная армия личных фанатов Криштиану сейчас мысленно мигрирует из Мадрида в Турин. Кто-то представляет поездку на авто, кому-то разрешен пока лишь велосипед. Как бы то ни было, но личность Роналду многое значит в современном мире, кроме смеха. Это не только детский сад «родничок», добавляющий черные полосы на белой футболке. Это огромная армия новых болельщиков, а с ними и денежных вливаний. Это высококлассный игрок, несомненно один из лучших в мире даже с учетом возраста. Это чемпионский характер и воля к победе, огромное желание и профессионализм в одном лице. Сказать, что «Ювентус» выиграл от трансфера Криштиану Роналду, значит ничего не сказать.

Криштиану Роналду получил новый вызов, прилив сил и мотивации

Наконец, сам Криштиану. Заносчивый, самонадеянный, наглый, уверенный. Настоящий лидер. Открыто говорил журналистам, что если вся команда сыграет как он, то победа неминуема. Такие личности устают от постоянных побед и насиженного места. Криштиану Роналду бросил своеобразный вызов Лионелю Месси . Посмотри, мол, как я адаптируюсь к новой команде и неизвестному «катеначчо». Криштиану будет рвать и метать, в этом нет сомнений. Ведь все регалии позади, на него смотрит весь футбольный мир, ждёт провала или победы. Признайся себе. Да, да, ты — нейтральный болельщик, либо ты — ненавистник «Реала» или лично Роналду, неважно. Тебе интересно как все сложится у Криштиану в Турине, португалец сумел заинтриговать всю планету своим переходом. Давно не было такой встряски в футбольных кругах. Кто же ее сделает, как не Роналду. Хэдлайнер всего, что происходит с мячом и шампуня (извини, Гризманн).

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Это внимание и будет его мотивировать дополнительно, даст сил. Роналду последних лет такой, он просыпается под давлением. Когда все против «Реала», когда сложные соперники, когда наступает евровесна, а тебе предрекают разнос от «ПСЖ». Тогда Криштиану расправляет крылья, давит неотесанных новичков большого футбола, взлетает на два метра, чтобы положить через себя. Уже в начале сезона португалец попадет в удобную для себя ситуацию, когда нужно доказывать всё и всем. Ставить новые рекорды, добиваться невозможного для футболиста его немолодого возраста. Роналду явно не ставит себе целью победу в чемпионате Италии он и сам понимает, что интрига СериалА умерла надолго. Впереди Лига чемпионов, четвертая для него и столь желанная, первая для «Ювентуса». Вот она мотивация. Для португальца, для туринцев. Трансфер Криштиану в Италию сделал очень многое для всего футбола, возродил множество интриг, пробудил интерес закемаривших зрителей. После этого перехода не осталось проигравших.