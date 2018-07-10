Арсен Венгер: Озилу вредят противоречия

Отец Озила: Месут подавлен, разочарован и оскорблен

Ранее Озил неоднократно подвергался критике из-за неудачной игры на чемпионате мира-2018. Напомним, сборная Германии заняла последнее место в группе и покинула турнир в России.

«Я знаю Озила, он исключительный футболист, но на него и Гюндогана повлияло произошедшее перед ЧМ. Их оправдывали в Германии, а Озил такой парень, которому нужна поддержка. Ему вредят противоречия. Глядя на его игру, я чувствовал, что были моменты, когда он мог пойти вперед, сыграть вертикально. Но он играл осторожно.