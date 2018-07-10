Арсен Венгер: Озилу вредят противоречия 

Отец Озила: Месут подавлен, разочарован и оскорблен
Ранее Озил неоднократно подвергался критике из-за неудачной игры на чемпионате мира-2018. Напомним, сборная Германии заняла последнее место в группе и покинула турнир в России.
«Я знаю Озила, он исключительный футболист, но на него и Гюндогана повлияло произошедшее перед ЧМ. Их оправдывали в Германии, а Озил такой парень, которому нужна поддержка. Ему вредят противоречия. Глядя на его игру, я чувствовал, что были моменты, когда он мог пойти вперед, сыграть вертикально. Но он играл осторожно.
Я думал: «Да брось, это не настоящий Озил, тот, кого я знаю, который может убить». Он сыграл нормально, но я думаю, что у него не было полной свободы. Он играл на ручном тормозе, а Гюндоган не играл вообще, хотя он отличный игрок», — цитирует Венгера beIN Sports.