Дешам ответил на вопрос, сможет ли сборная Франции показать в финале свой лучший футбол как на ЧМ-1998

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на мнение, что голы защитников в полуфиналах чемпионатах мира является судьбой для национальной команды.

В 1998-м году Лиллиан Тюрам забил два мяча Хорватии в полуфинале ЧМ. Спустя двадцать лет Самюэль Умтити забил победный мяч в матче с Бельгией. Франция стала победителем ЧМ-1998, а Дешам являлся капитаном той команды.

«Судьба? У каждого она есть. Мы хотели бы, чтобы наша была столь же прекрасной, насколько это возможно. Совпадение только с теми, кто забивал. Команды выполняют работу вместе, и я бы не стал выделять кого-то персонально, они все заслужили победу. Кто знал 14 месяцев назад, что мы окажемся в финале. Теперь у нас есть несколько дней, мы разделим это счастье со своими семьями, а потом начнём готовиться к самой главной битве», — сказал Дешам на пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос, сможет ли сборная Франции показать свой лучший футбол в финале ЧМ как двадцать лет назад.

«Моя идея заключается в том, что мы можем достичь совершенства. Не хочу сравнивать с командой 1998-го года. У меня молодые парни. 14 из них не играли вообще никогда на таком уровне, не говоря о финале уже. Сегодня они играли великолепно а спустя пару лет они будут ещё лучше. Я горжусь ими, их настроем, потому что знаю, что их успех не из-за высокого уровня, а из-за желания представлять свою страну», — добавил Дешам.

Ранее защитник сборной Франции по футболу Самюэль Умтити рассказал, как ему удалось переиграть полузащитника национальной командой Бельгии Маруана Феллайни, когда забивал победный мяч в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года.