Бизнесмен и интеллектуал с необычным глазом. Чем известен новый глава Альфа‐банка Владимир Верхошинский

Заместитель председателя правления ВТБ Владимир Верхошинский с 1 августа займет кресло главного управляющего директора Альфа‐банка. Топ‐менеджер известен не только в финансовой среде, но и любителям телевизионной игры «Что? Где? Когда?». С 2013 года он появляется в эфире, где представляет интересы телезрителей. «360» расскажет, кто же такой Владимир Верхошинский и почему у всех вызывает интерес его глаз.

Президент ВТБ Андрей Костин , комментируя уход своего талантливого подчиненного, назвал Верхошинского профессионалом и талантливым руководителем.

«Предложенная ему ключевая позиция в Альфа-банке — это большие возможности для его дальнейшего профессионального и карьерного роста. Я думаю, он принял правильное решение, и искренне желаю ему успехов на новом месте», — подчеркнул глава ВТБ.

И действительно, 36-летний уроженец Якутска Владимир Верхошинский занимается банковской деятельностью 10 лет. За это время он показал себя только с положительной стороны.

Гений банковского сектора

Сразу после окончания школы Верхошинский поступил на экономический факультет Финансовой академии при правительстве России . Но на этом он не остановился и уехал в США, в Стенфордский университет. Из стен второй альма-матер он вышел магистром администрирования бизнеса. Там же он закончил курсы государственного управления в Высшей школе бизнеса.

После получения образования он начал работать представителем кипрской рекламной компании «ВРГ Инвестментс Лимитед» откуда ушел в ВТБ, где вырос до должности вице-президента.

В 2011 году Верхошинский перешел в Банк Москвы , где попал в состав правления и вскоре стал замом президента кредитной организации. Он отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка.

Однако в скором времени ВТБ, из которого ранее талантливый банкир ушел, приобрел контрольный пакет акций Банка Москвы и начал процедуру слияния. У ВТБ не было розничного направления, но при этом были далеко идущие планы в этой области.

В мае 2016 года во время выборов заместителя президента Банка большинством голосов в этой должности утвердили Владимира Верхошинского.

Семья и дети

Верхошинский не любит распространяться о своей личной жизни. Известно, что он женат и у него есть дети. Однако ни имени супруги, ни возраста детей топ-менеджер никогда не раскрывает.

Проект Syl рассказал, что банкир все свободное время проводит с семьей. Вместе с родными они много путешествуют. В одном из интервью он рассказал, что во время поездок они всегда изучают местные кухни, но при этом его предпочтения все же отдается фирменным блюдам жены.

Из увлечений Верхошинского известно, что он играет в большой теннис, а для души интеллектуальные игры. В частности, «Что? Где? Когда». В эфирах телепередачи он принимает участие с 2013 года.

Глаз Верхошинского

При попытке ввести в поисковой строке «Яндекса» фамилию Верхошинский сайт тут же дополнит фразу «что случилось с глазом». Причина в том, что в очках, в которых бизнесмен появляется в кадре во время съемок программы, кажется, что один его глаз прищурен. В Сети ходит множество версий причин такого необычного явления. Пользователи рассказывают о перенесенном инсульте, операции и даже о сильной отдаче прицела на винтовке во время охоты.

Источник фото: РИА «Новости»

На самом деле, если найти фотографию бизнесмена без очков, то можно увидеть, что с глазом у него все в порядке. А причиной столь необычного явления стали два фактора: своеобразная мимика и отблеск от линз.

Источник фото: YouTube

Верхошинский носит очки, так как на съемках слишком яркие софиты, а на работе он очень много времени работает за компьютером.