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Юрий Жирков: Игру с испанцами провел на обезболивающих
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Юрий Жирков: Игру с испанцами провел на обезболивающих 

Советский спорт 5 часов назад
— Первый раз в истории России мы вышли из группы, прошли в 1/8 финала. Могли, конечно, и дальше пройти, но не повезло с хорватами в серии послематчевых пенальти. А пенальти — это как лотерея. Все зависит от того, как пробьют игроки, как они будут настроены, улыбнется ли удача. И с Англией хорваты хорошо играли, сумели сравнять счет и еще забить второй мяч. Вышли в финал.
Мне помешала травма. Еще до чемпионата мира в товарищеской игре с турками я подвернул голеностоп. И от этого на другой ноге потом заболел ахилл. Болело и перед первой игрой и во второй игре. Травма все время мешала. Доктора помогли, играл через боль.
Но там, где я играл, выкладывался на сто процентов, даже с травмой. Уже потом она не дала мне играть, могло быть и лучше. Я сыграл три игры, и третью с испанцами провел на обезболивающих — ахилл болел и я не мог продолжать, — цитирует Жиркова "Комсомольская правда".
После поражения сборной России от хорватов Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в национальной команде.
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