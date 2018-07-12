Юрий Жирков: Игру с испанцами провел на обезболивающих

— Первый раз в истории России мы вышли из группы, прошли в 1/8 финала. Могли, конечно, и дальше пройти, но не повезло с хорватами в серии послематчевых пенальти. А пенальти — это как лотерея. Все зависит от того, как пробьют игроки, как они будут настроены, улыбнется ли удача. И с Англией хорваты хорошо играли, сумели сравнять счет и еще забить второй мяч. Вышли в финал.

Мне помешала травма. Еще до чемпионата мира в товарищеской игре с турками я подвернул голеностоп. И от этого на другой ноге потом заболел ахилл. Болело и перед первой игрой и во второй игре. Травма все время мешала. Доктора помогли, играл через боль.

"Комсомольская правда". Но там, где я играл, выкладывался на сто процентов, даже с травмой. Уже потом она не дала мне играть, могло быть и лучше. Я сыграл три игры, и третью с испанцами провел на обезболивающих — ахилл болел и я не мог продолжать, — цитирует Жиркова

После поражения сборной России от хорватов Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в национальной команде.