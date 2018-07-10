Юрий Жирков: «Матч против Египта провел на обезболивающих»

Полузащитник Юрий Жирков признался, что провел на обезболивающих матч группового этапа чемпионата мира против сборной Египта (3:1).

— Правда, что матч с Египтом вы провели на обезболивающих?

— Да. А когда ахилл уже совсем сильно заболел, пришлось замениться в конце игры. Матч с Уругваем пропустил, но это не помогло. В игре с Испанией, можно сказать, окончательно его добил. Надеялся, что смогу сыграть полностью, хотя уже пропускал много тренировок. Даже предыгровую провел не на сто процентов. Но что смог — то сделал. Хорватия — это уже было без шансов. Ходить не мог, все время хромал. Боль была сильная.

— К финалу или матчу за третье место, если бы Россия туда добралась, могли бы успеть восстановиться?

— Думаю, нет.

Жирков провел 3 матча в составе сборной России на чемпионате мира и отметился одной результативной передачей. ( Игорь РАБИНЕР

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