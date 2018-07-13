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Жирков рассказал о травме, которая беспокоила его во время ЧМ-2018
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Жирков рассказал о травме, которая беспокоила его во время ЧМ-2018 

RT на русском 5 часов назад
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков, объявивший о завершении карьеры в сборной России, рассказал о травме, которая беспокоила его на домашнем чемпионате мира 2018 года.
«Ещё до чемпионата мира в товарищеской игре с турками я подвернул голеностоп. И от этого на другой ноге потом заболел ахилл. Болело и перед первой игрой и во второй игре. Травма всё время мешала. Доктора помогли, играл через боль», — приводит слова Жирков kp.ru.
Он отметил, что он выкладывался на 100% в тех матчах, в которых он участвовал, не смотря на травму.
«Уже потом она не дала мне играть, могло быть и лучше. Я сыграл три игры, и третью с испанцами провёл на обезболивающих — ахилл болел и я не мог продолжать», — добавил футболист.
На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Жирков принял участие в трёх матчах, с Саудовской Аравией, Египтом и Испанией, лишь первый из них доиграв до его завершения.
Ранее Жирков оценил выступление сборной России на ЧМ-2018.
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