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Гризманн и Мбаппе вошли в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ-2018 с бельгийцами
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Гризманн и Мбаппе вошли в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ-2018 с бельгийцами 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Нападающие Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе включены в стартовый состав сборной Франции по футболу на полуфинальный матч чемпионата мира 2018 года против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Гризманн и Мбаппе являются лучшими бомбардирами сборной Франции на чемпионате мира, в активе обоих игроков по три забитых мяча.
Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Поль Погба, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Лукас Эрнандес.
Матч Франция — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге, начало — 21:00 мск.
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