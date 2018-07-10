Жирков подтвердил наличие предложения от «Краснодара»

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков признался, что мог перейти в «Краснодар» этим летом. 34-летний хавбек продлил контракт с петербургским клубом на один год 9 июня.

— Вы переподписали контракт с «Зенитом» прямо перед ЧМ-2018. Этому поспособствовал приход Сергея Семака ? Он с вами связывался?

— Разговора с ним пока не было. Просто от клуба поступило предложение продлить контракт, я подумал и согласился. Был еще один вариант, но я решил, что лучше остаться в «Зените».

— Из «Краснодара»?

— (После паузы.) Да.

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В составе петербургского клуба он завоевал Кубок и Суперкубок России.