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На ЧМ-2018 рекордные 43,7 процента голов забиты со «стандартов»
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На ЧМ-2018 рекордные 43,7 процента голов забиты со «стандартов» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Чемпионат мира-2018 держит рекорд по количеству голов со стандартных положений. Из 158 забитых мячей 69 (43,7 процента) были проведены со «стандартов».
С момента, как в турнире принимают участие 32 команды (1998 год), предыдущий рекорд принадлежал ЧМ-1998 — 38 процентов голов со стандартных положений. Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии всего 28 мячей были проведены со «стандартов».
69-й гол со «стандарта» был забит в полуфинале ЧМ-2018 Франция — Бельгия. Самюэль Юмтити замкнул головой подачу с углового.
Франция — Бельгия
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