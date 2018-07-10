На ЧМ-2018 рекордные 43,7 процента голов забиты со «стандартов»

Чемпионат мира-2018 держит рекорд по количеству голов со стандартных положений. Из 158 забитых мячей 69 (43,7 процента) были проведены со «стандартов».

С момента, как в турнире принимают участие 32 команды (1998 год), предыдущий рекорд принадлежал ЧМ-1998 — 38 процентов голов со стандартных положений. Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии всего 28 мячей были проведены со «стандартов».

69-й гол со «стандарта» был забит в полуфинале ЧМ-2018 Франция — Бельгия. Самюэль Юмтити замкнул головой подачу с углового.

Франция — Бельгия