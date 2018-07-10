Главная надежда сборной Франции — 19-летний форвард Килиан Мбаппе

Самые быстрые ноги чемпионата мира и главная надежда сборной Франции. О юном Килиане Мбаппе говорят повсюду. На родине нападающего боготворят и называют суперзвездой, которая пришла на смену Месси и Роналду. Сам же футболист не делает громких заявлений и просто наслаждается футболом. Его историю рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Бирюков.

Мбаппе всего 19. Он не коренной француз. Его мама — бывшая алжирская гандболистка, а папа — камерунец, работает футбольным тренером. Под чутким руководством отца Килиан и получил начальное футбольное образование, а в 11 лет его взяли в местную команду — «Бонди».

«Килиан превосходил сверстников на две головы. Он выделялся техникой и реактивной скоростью. Не удивлен, что на него быстро положил глаз «Монако», куда он впоследствии и перешел», — говорит работник стадиона «Бонди» Микаэль Ичханиан.

После «Монако» в карьере Мбаппе появился могущественный ПСЖ. Такие резкие перемены в жизни не изменили характер Килиана. Он не теряет связь с родным «Бонди» и жертвует миллионы на благотворительность. Недавно он профинансировал поездку в Россию целому классу учеников из школы, где сам недавно учился. Ребята побывали в Москве на матче Франция — Дания, а после игры получили личный автограф.

«Он очень щедрый человек. Я не думаю, что другие футболисты сделали то же самое. Мы ему очень благодарны», — говорит школьник Халид.

Мбаппе очень скромный парень. У него нет личного автомобиля. На тренировки его подбрасывают одноклубники из ПСЖ. В свободное время он читает книги об истории и без устали смотрит футбольные трансляции. Футбол вообще его страсть номер один. Он разучивает оригинальные финты, придумывает хитрости и уловки. А мечта нападающего стать чемпионом мира, как Зинедин Зидан Тьерри Анри — кумиры его детства.

«Я всегда говорил, что на чемпионат приезжают лучшие игроки мира. Это лучшее место, чтобы проявить себя. Рассчитываю, что в России нам удастся повторить успех 20-летней давности», — говорит спортсмен.

Что же, у Мбаппе и его партнеров по сборной Франции есть отличная возможность написать историю еще одной великой победы.

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