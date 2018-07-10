Гризманн и Мбаппе затащили Францию в финал. Третий за 20 лет

Чемпионат мира вернулся в Петербург после четвертьфинального отсутствия. И сразу с топ-матчем, которых здесь ранее не видели. При всем уважении к Месси и Неймару, матчи Аргентина — Нигерия и Бразилия — Коста-Рика — вовсе не то, чем можно удивить.

Франция и Бельгия — другой разговор. К тому же, в полуфинале ЧМ. С командами, которые все свои предыдущие матчи выигрывали в стартовые 90 минут. А у бельгийцев в основе еще и любимец петербургских болельщиков Аксель Витсель вышел в основе.

Хотя в городе праздник не сильно ощущался. Конечно, с самого утра бельгийцы устраивали костюмированные представления на Невском. Но такого шоу, как делали аргентинцы или бразильцы, не было и в помине.

Бельгийские футболисты, кажется, были излишне в себе уверены. На предматчевую разминку они вышли гораздо позже своих соперников (а Витсель вообще вышел через пару минут после того, как все уже оказались на поле), да и разминались не более десяти минут.

Стартовые составы команд обещали интересную, атакующующую и результативную игру.

На деле же первый тайм получился скучнее некуда. Хотя футболисты прокачивали свою статистику. У Азара, например, за стартовые 45 минут была 100-процентная точность передач. А Оливье Жиру продолжал делать то, за что на Евро-2012 ругали Александра Кержакова . К середине полуфинала у форварда «Челси» накопилось уже десять ударов по воротам соперника, ни один из которых не полетел в створ.

После перерыва французы оперативно вышли вперед. После навеса с углового Самюэль Умтити оказался в нужное время в нужном месте. А Маруан Феллейни, отвечавший за его опеку, немного недоработал.

Забив Бельгии, Умтити перекрыл рекорд Жюста Фонтена и стал самым молодым автором гола сборной Франции в полуфиналах ЧМ — 24 года, 7 месяцев и 26 дней.

Голевую передачу отдал Антуан Гризманн . После этого эпизода у него стало три гола и две передачи. В большем количестве голевых атак на турнире участвовал только Харри Кейн . Такж интересно, что 26 из 158 голов этого ЧМ забиты с угловых — это наивысший показатель на чемпионатах мира начиная с 1966 года.

На исходе часа игры главный тренер Бельгии Роберто Мартинес бросил в бой Дриса Мертенса вместо никак не проявившего себя Мусса Дембеле

А Бельгия продолжила свою печальную серию: в последних 13 матчах плей-офф чемпионатов мира «красные дьяволы» неизменно пропускали.

Бельгийцы понеслись отыгрываться. Но привычная для таких случаев тактика «навесь на Феллайни, а от него отскочит в ворота» на этот раз дала сбой. Поэтому его и заменили на Йанника Карраско.

Самый верный момент для того чтобы сравнять счет у бельгийцев был за десять минут до конца основного времени. Витсель отлично пробил метров с двадцати, но Льорис мяч потащил.

В итоге Франция ждет соперника по финалу, а бельгийцы остаются в Питере до матча за третье место.