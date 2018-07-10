Франция — первый финалист чемпионата мира

Сборная Франции минимально обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата мира.

Протокол игры

Франция

Бельгия

10 июля. Стадион «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург).

Первую путёвку в финал чемпионата мира разыгрывали сборные Франции и Бельгии. В этой паре было сложно определить фаворита. Небольшое предпочтение букмекеры отдавали команде Дидье Дешама, но и «золотое поколение» «красных дьяволов» имело шансы добиться успеха. Подопечные Роберто Мартинеса уже успели всерьёз заявить о своих амбициях, обыграв в четвертьфинале Бразилию, которую ещё не так давно считали главным фаворитом мундиаля.

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Состав сборной Франции оказался вполне прогнозируемым. В выборе Дидье Дешама можно было отметить разве что возвращение в основу Блеза Матуиди после отбытия дисквалификации. Что до состава сборной Бельгии, то из-за перебора жёлтых карточек на поле не мог выйти Тома Менье. На позиции правого вингбека ожидаемо действовал Насер Шадли, а вот с аналогичной позицией слева определиться было сложно — «красные дьяволы» часто менялись. Нередко в поисках мяча при позиционных атаках туда отскакивал Эден Азар

Сборная Бельгии преимущественно действовала первым номером, а французы больше времени проводили в обороне. Несколько раз подопечным Роберто Мартинеса удавалось обострить игру у чужих ворот. Дважды опасно с левого края штрафной площади соперника пробивал Эден Азар. В первом случае мяч пролетел рядом с дальней штангой, а во втором — игровой снаряд задел голову Рафаэля Варана и пролетел над перекладиной. Чуть позже после удачного отскока с разворота из центра штрафной площади опаснейший удар исполнил Тоби Алдервейрельд. Пришлось его одноклубнику Уго Льорису выручать «трёхцветных» в красивом прыжке.

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У сборной Франции за этот период можно было выделить разве что неплохой удар Блеза Матуиди из-за пределов штрафной площади, но мяч был направлен точно туда, где находился Тибо Куртуа. Позже команда Дидье Дешама смогла активизироваться. Был шанс у Оливье Жиру, однако центральный форвард «трёхцветных» не смог как следует пробить по воротам с десятка метров после выверенной передачи справа от Килиана Мбаппе. Несколькими минутами ранее Жиру пытался забить фирменный гол головой, но здесь подача от Павара получилась не самой удобной, и Оливье направил игровой снаряд правее рамки. Ближе к завершению тайма отличный момент для взятия ворот имел Бенджамин Павар. Справа под углом выскочил он на голкипера, однако Тибо Куртуа ногой отразил игровой снаряд.

Вскоре после перерыва сборная Франции смогла открыть счёт. Антуан Гризманн сделал подачу от правого углового флажка на ближнюю штангу, а Самуэль Юмтити головой технично подрезал мяч прямо в сетку. Через несколько минут команда Дидье Дешама имела возможность упрочить своё преимущество. После эффектной передачи пяткой от Килиана Мбаппе Оливье Жиру пробивал из пределов штрафной площади, но удар этот был накрыт игроком защищающейся команды.

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Роберто Мартинес бросил в бой Мертенса, и в скором времени Дрис мог стать автором результативной передачи. Подал он с правого фланга в центр штрафной площади, а фактурный Маруан Феллайни пробил головой — игровой снаряд пролетел правее намеченной цели. Со временем сборная Бельгии наращивала обороты, рассчитывая уйти от поражения. За десять минут до конца основного времени Аксель Витсель плотно пробил из-за пределов штрафной, но Уго Льорис в этом эпизоде справился со своей работой. В компенсированное время ставить жирную точку мог Антуан Гризманн, однако после его удара из выгодной позиции сэйв совершил Тибо Куртуа. Затем ещё более качественный шанс имел Корентен Толиссо, но и здесь надёжно сыграл бельгийских вратарь.

Итоговый счёт — 1:0. Сборная Франции обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата мира. Команда Дидье Дешама сразится за кубок мира, а команда Роберто Мартинеса — за бронзовые медали турнира.