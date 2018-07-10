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Минск показал специалистам подготовку ко Вторым Европейским играм
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Минск показал специалистам подготовку ко Вторым Европейским играм 

Мир24 5 часов назад
В Минске готовятся к большому спортивному событию. Меньше чем через год в Беларуси стартуют Вторые Европейские игры. Оценить уровень подготовки к турниру приехали международные эксперты, передает телеканал «МИР 24».
Среди высоких гостей представители европейских олимпийских комитетов, специалисты с большим опытом проведения самых важных соревнований. Их познакомили с организацией транспортной системы, рассказали о размещении спортсменов и использовании информационных технологий. Спортивные объекты в ближайшие дни посетят и представители всех команд — участниц турнира.
«Мы подводим итог работы организационного комитета, что было сделано. Представляем отчеты о работе по отдельным функциональным направлениями для представителей национальных олимпийских комитетов», — говорит директор фонда «Дирекция II Европейских игр» Георгий Катулин.
«До Европейских игр меньше двенадцати месяцев. И мы крайне рады тому, какими высокими темпами идет подготовка. Сейчас мы убедились в этом лично», — подчеркивает спортивный директор Европейского олимпийского комитета Макис Асимакопулос. Вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне будущего года. В соревнованиях примут участие атлеты из 50 стран.
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