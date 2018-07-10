Первые после Зидана

Пока португальские красавчики решают трансферные вопросы, чемпионат мира движется к логическому завершению. В первом полуфинале сыграли команды, которые достойны были бы выступить в матче за кубок — сборные Бельгии и Франции. И хотя на поле стадиона «Санкт-Петербург» вышли звезды первой величины, яркого зрелища не получилось, а судьбу встречи решил один гол. «Лента.ру» провожает прагматичных французов в финал.

Питер сер и уныл. Прогноз погоды обещает бодрые 26 градусов и солнце, но не сегодня. Хотя хотелось бы, и прямо сейчас: и без того коматозное состояние усугубляют ранний подъем, тучи и противная утренняя морось. 6:30, город еще не проснулся, как и сознание, но кто-то из местных жителей, быть может, и не ложился вовсе.

— Эй, уважаемый! — с соседней лавки дитя улиц возраста чуть выше среднего, без пары-тройки зубов и со странной глубоко-фиолетовой жидкостью в бутылке решил прервать утреннюю тишину и размышления о ценности кофе в человеческой жизни.

— Ммм?

— А че, кто в полуфинал-то вышел?

— Нууу, Бельгия и Франция, Англия и Хорватия.

— Ууух. Англичане-то точно обижены на 2:3, помнишь? Дааа. Выйдут в финал. Выйдут.

Экспресс-аналитика оборвалась, едва начавшись. Товарищ, зажав бутылку подмышкой, двинулся в сторону от скамеек, совершил какие-то манипуляции со своим сосудом и вернулся, уже молчаливый. Интересно, где он смотрел тот самый матч, который открыл сборной России дорогу на почти золотой Евро-2008?

Не найти сейчас человека, который бы не знал о чемпионате мира, практически невозможно. Правда, на последние пять дней мундиаль сузился до двух городов, понятно, каких, — это значит, что остались только решающие матчи. И живи ты хоть в вакууме, хоть на улице — новости о грядущих полуфиналах пройти мимо не могут.

Этот чемпионат мира многие ругают по невообразимой причине: в полуфиналах нет записных фаворитов. Францию к таковым относят с натяжкой, вместо нее чаще вспоминая Германию, Испанию, Бразилию или (о, боже) Аргентину. Хуже всего приходится хорватам: их, мол, вообще не было бы сейчас на мундиале, если бы не удачная сетка и везение в сериях пенальти. А англичане… случайно попали, ха!

Поль Погба и Ерунда. Питерский полуфинал Франция — Бельгия вполне был бы достоин матча за кубок, хотя бы потому, что на поле космического стадиона высыпалось огромное количество звезд. С одной стороны — Антуан Гризманн Уго Льорис , с другой — Эден Азар , Кевин Де Брейне, Ромелу Лукаку, выбрать кого-то трудно. К тому же, французы и бельгийцы по очереди выдали по шикарной игре против двух записных фаворитов из Южной Америки: первые раскатали Аргентину в 1/8 финала, а вторые уже на следующей стадии отправили домой компанию Неймара и Филиппе Коутинью.

Наверное, единственное, что заставляет искренне скучать по вылетевшим с турнира латиноамериканцам — их болельщики, жизнерадостные, шумные и яркие. За пять часов бесцельного блуждания по центру Питера на глаза попались три с половиной бельгийца и полтора француза — условности, конечно, но их было намного меньше, чем, например, бразильцев накануне матча с Коста-Рикой. Никто не снимал европейцев, никто с ними особо не разговаривал — сами они и не стремились. Скучновато, если честно.

Ладно, отбросим все эти мысли. Впереди был матч с шикарной вывеской, тем более что и французы, и бельгийцы днем, видимо, разбежались по музеям — стадион «Санкт-Петербург» вечером был заполнен.

И в первые 15 минут увидел действо, которое смело можно вычеркивать из жизни. Команды, обе обремененные ответственностью за результат, не рисковали вообще, по очереди упражняясь во владении мячом. За это время только Килиан Мбаппе пару раз набрал свою привычную скорость ракеты, но результата от этого не было никакого. На второй минуте с бельгийского сектора даже послышался легкий свист. Довели!

Играть в футбол первым начал Эден Азар. Десятка и капитан Бельгии сначала опасно пробил в дальний угол, но не попал, а трибуны отреагировали на это почему-то криками: «Россия, Россия!» Ну, ладно. Потом французы ответили ударом Блеза Матюиди прямо в Тибо Куртуа, и это момент еще сильнее оживил игру, ход которой под свой контроль взяли бельгийцы. Самым активным был Азар, который имел возможность открыть счет минуте на 20-й, но мяч после рикошета улетел выше ворот. Но дальше — опять тишина.

Так они и играли: от всплеска активности к монотонному перекатыванию мяча. Франция, которая на этом турнире играет очень прагматично, отбирать инициативу не особо-то и стремилась: практика показывает, что Les Blues вполне могут не тратить на это силы и выигрывать матчи. Дидье Дешам , тренер трехцветной сборной, научил своих звезд не делать ничего лишнего, и до полуфинала это приносило результат. Даже матч с датчанами, последний на групповом этапе, за который французов критиковали в том числе и свои болельщики, принес нужный результат: ничью и первое место в группе.

В игре с бельгийцами ничьей быть не могло, и потому командам пришлось идти вперед. Расчетливые французы в первом тайме провели еще пару опасных атак, которые в зачатке смотрели перспективно, а на выходе получались кривоватыми. Разве что Бенджамен Павар, забивший шикарный гол аргентинцам, реально мог отличиться, но ему помешал Тибо Куртуа. Мбаппе остался без мяча и пространства, так что снова разогнаться не мог, Гризманн в поисках возможности проявить себя опускался до опорной зоны, откуда не представлял угрозы. У бельгийцев же совсем потерялся Ромелу Лукаку: гигантский форвард почти не видел мяча.

Второй тайм начался с атаки бельгийцев, а продолжился голом французов. Самуэль Умтити оказался самым расторопным при подаче углового и побежал танцевать к флажку. Танец был ликующий, но не победный: этот мяч лишь дал старт настоящей игре, в которой бельгийцам во что бы то ни стало нужно было забивать.

Вот тут прагматизм французов и проявился во всей красе. Сразу после результативного действия защитника они отдали мяч сопернику и принялись играть на контратаках, зато каких! Пять минут спустя Оливье Жиру выскочил перед Куртуа и вроде бы перекинул мяч через вратаря, но он полетел в сторону, а добить у французов не получилось. Бельгийцы вообще вдруг стали оставлять много свободных зон, чего не было в первом тайме, и в эти зоны врывались то Гризманн, то Мбаппе. Выглядело это живо и бодро — так бы с самого начала.

Было очень интересно посмотреть, как поведут себя бельгийцы в статусе отыгрывающейся стороны. В игре с японцами они пропустили дважды и смогли забить победный мяч в самом конце, но французы — совсем другие. Они опаснее и непредсказуемее. Вот только к середине второго тайма они очень низко сели к своим воротам.

Пока бельгийцы пытались взломать многоуровневую оборону соперника, на трибунах начали развлекаться… бразильцы! Вот уж кто точно не собирался смотреть поединок Бельгия — Франция в полуфинале чемпионата мира. А матч, тем временем, перешел в заключительную, самую напряженную стадию. Бельгийцы сбились на бесконечные навесы в поисках головы Лукаку, но найти ее никак не могли. Креатив Де Брюйне и скорость Азара не помогали — французы защищались четко и безошибочно.