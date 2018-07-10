Жозе Моуринью: Бельгия поедет домой с чувством, что могла сыграть лучше

— Больше инициативы было у Бельгии, у Франции — больше простора для контратак. Бельгия поедет домой с чувством, что могла сыграть лучше. Это не коснется Эдена Азара , он сделал всё что мог. Но остальные в большинстве своем просто прятались. Возможно, они активизировались в последние 20-25 минут, но этого оказалось мало. У них не было острых моментов, — сказал Моуринью в эфире RT. Добавим, что в финале мирового первенства 15 июля Франция встретится с победителем матча между сборными Хорватии и Англии.