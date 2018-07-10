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Рияд Махрез: «Футбол Гвардьолы идеально подходит для меня»
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Рияд Махрез: «Футбол Гвардьолы идеально подходит для меня» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Нападающий Рияд Махрез, сегодня перешедший в «Манчестер Сити», заявил, что очень хочет выступать под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы. 27-летний алжирец подписал с манчестерским клубом 5-летний контракт.
— Я счастлив присоединиться к «Сити», который играет в футбол под руководством Гвардьолы, — цитирует Махреза пресс-служба «горожан». — Для меня было настоящим удовольствием наблюдать за его работой со стороны. Пеп стремится играть в атакующий футбол, что идеально подходит для меня. Думаю, мы сможем добиться успеха в ближайшие годы, а моя собственная игра будет улучшаться под руководством Гвардьолы.
Напомним, Махрез выступал за «Лестер» с 2014 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 41 матче во всех турнирах и забил 13 голов.
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