Руководитель информационной службы ТРК «Звезда» переходит на другую работу

Заместитель генерального директора ТРК «Звезда» Максим Додонов решил покинуть свой пост.

В ТРК «Звезда» с доброй улыбкой восприняли конспирологические версии издания РБК , связанные с кадровым составом Телерадиокомпании.

Заместитель генерального директора «Звезды» Максим Додонов по собственному желанию покидает свой пост.

«Я прошел со «Звездой» долгий путь и благодарен коллективу за целый ряд проектов, которые были реализованы в том числе под моим руководством, надо расти и двигаться дальше», — заявил Максим Додонов.

Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда» — это открытое акционерное общество. Медиа-группа объединяет федеральный телеканал «Звезда» , радиостанцию «Радио Звезда», информационные порталы tvzvezda.ru и radiozvezda.ru. Телеканал «Звезда» начал свое вещание в 2005 году.