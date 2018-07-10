Руководитель информационной службы ТРК «Звезда» переходит на другую работу 

Заместитель генерального директора ТРК «Звезда» Максим Додонов решил покинуть свой пост.
В ТРК «Звезда» с доброй улыбкой восприняли конспирологические версии издания РБК, связанные с кадровым составом Телерадиокомпании.
Заместитель генерального директора «Звезды» Максим Додонов по собственному желанию покидает свой пост.
«Я прошел со «Звездой» долгий путь и благодарен коллективу за целый ряд проектов, которые были реализованы в том числе под моим руководством, надо расти и двигаться дальше», — заявил Максим Додонов.
Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда» — это открытое акционерное общество. Медиа-группа объединяет федеральный телеканал «Звезда», радиостанцию «Радио Звезда», информационные порталы tvzvezda.ru и radiozvezda.ru. Телеканал «Звезда» начал свое вещание в 2005 году.
Максим Додонов является членом Союза журналистов России. На телеканале «Звезда» Додонов работал с 2007 года, где он стал автором ряда документальных фильмов. В 2008 году указом президента Владимира Путина награжден медалью «В память 1000-летия Казани» за свою профессиональную деятельность. В 2013 году Додонов был награжден медалями Минобороны и МЧС за совместную работу с военнослужащими и спасателями в районах, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. В 2014 году получил знак «За содействие МВД России». В 2016 году министром обороны Сергеем Шойгу Максим Додонов был награжден кортиком.