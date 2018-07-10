Рашид Рахимов: Франция была быстрее на шажочек, но только в атаке

— Если говорить о матче в целом, то игра была ровной и равной, большого преимущества не было ни у кого, — заявил Рахимов в эфире «Матч ТВ». — Мы увидели внимательные действия в защите и быстрый переход из обороны в атаку.

Матч шел до гола, и Франция его забила. Бельгия тоже ждала ошибки. Мы увидели несколько переходов, они делали выходы за счет Азара и де Брюйне, обладающими хорошей техникой и скоростью.

Если ты обладаешь высоким уровнем мастерства, то за счет него вытягиваешь игрока, освобождая зону, и предлагая туда войти партнеру. Франция была быстрее на шажочек, но только в атаке.

Напомним, в финале чемпионата мира французы 15 июля встретятся с победителем матча Хорватия — Англия, который состоится завтра, 11 июля в «Лужниках» (Москва) и начнется в 21:00 по местному времени.