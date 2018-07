В Panorama UI обнаружили баг с режимом тренера. В нём видно информацию о соперниках

Журналист HLTV.org Милан Striker Швейда сообщил о баге в режиме тренера, который возникает только в Panorama UI. Из-за него наставники видят здоровье и экипировку всех игроков на сервере.

Yesterday I found a pretty massive issue with coaching in Panorama. Although it's a bit buggy and sometime delayed, you can see health bars, equipment, and money on both sides real-time. Obviously this is a massive blow to the integrity of competition @csgo_dev— Milan Švejda (@StrikerHLTVorg) July 10, 2018

Вчера я нашёл довольно существенную недоработку режима тренера в Panorama UI. Из-за неё можно видеть здоровье, экипировку и деньги обеих команд в реальном времени — пускай и с небольшими багами и задержкой. Очевидно, это ставит под удар честность соревнований

На твит Швейды ответил наставник OpTic Gaming Каспер ruggah Дью. По его информации, в текущем билде CS:GO проблемы не избежать:

Reported it yesterday, there is no fix outside not using Panorama, unfortunately— Casper Due (@casdueh) July 10, 2018

Сообщил о баге вчера. Решения нет, не считая не использовать Panorama UI Panorama UI доступен во всех режимах CS:GO с 7 июля. Он активируется при параметре запуска -panorama, который проставляется в свойствах игры в Steam.