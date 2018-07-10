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Таинственные круги появились в небе Австралии
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Таинственные круги появились в небе Австралии 

13 Новостей.ru 5 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Странные знаки продолжают появляться в разных странах и теперь они появились на пляже городка Йеппун. Очевидцы сообщили, что круги появились сами по себе и никаких самолетов в небе не пролетало, что является загадочным событием. Пользователям удалось снять видеозапись с места события, которую можно будет посмотреть ниже. Многие отметили то, что круги начали появляться сами по себе и окружности выглядели почти идеальными. Сторонники мистики уверены, что всему виной деятельность инопланетян или же испытания установок по управлению климатом. А как иначе объяснить то, что подобных знаков и символов стало появляться огромное количество по всему миру?
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