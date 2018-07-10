«У анличан наконец-то есть состав, тактика и баланс». Хорватия — Англия: прогнозы

На что ставить

Думаю, нас ждет максимально аккуратное начало встречи. Хорваты в двух последних играх сразу получали голы в свои ворота. Они постараются на этот раз так не провалиться. Отыгрываться в матчах с Англией довольно тяжело. Англия вроде бы тоже частенько бежит сразу, наваливается на соперника, но не в этот раз, как я думаю. Слишком велик риск нарваться на хорватскую контратаку, парни Далича не простят. Да и со шведами, как мы видели, не так уж англичане сразу рвались вперед.

Поэтому я жду низового первого тайма. Можно рискнуть и поставить на то, что в стартовой половине голов не будет за 2,36.

Мнения экспертов

Игорь Корнеев , бывший нападающий «Барселоны» и сборной России

— Мы видели, насколько хороши были хорваты до 1/8 финала. Со сборной России хорваты допустили много ошибок и могли за них поплатиться. В матче с Англией хорваты должны быть максимально сконцентрированы и внимательны. Шансы 50 на 50, но что-то мне подсказывает, что сборная Хорватии выйдет в финал.

— В этом матче встречаются две сильнейшие команды турнира. Вполне естественно ожидать бескомпромиссную борьбу на поле. Думаю, англичане — фавориты этой игры. Сборная Англии очень мобильная команда. Они очень уверенно обыграли шведов. Хорватам будет крайне тяжело. В матче со сборной России они абсолютно ничего не показали, кроме борьбы. Но в футбол нужно играть, а не бороться. А англичане как раз умеют это делать. Поэтому я ставлю на сборную Англии.

— Чемпионат мира в России крайне непредсказуем. Прежние фавориты давно вылетели и уже не борются за трофей. Думаю, матч Хорватия — Англия получится крайне тяжелым и упорным для обеих команд. Думаю, команды будут играть очень надежно, потому что цена ошибки в полуфинале очень велика. Поэтому не жду большого количества голов. Думаю, Англия выиграет в один мяч. Буду болеть за них.

Анатолий Бышовец , бывший главный тренер сборной России

— Я уверен, что матч будет интересным. Сегодняшняя Англия — первая за многие годы команда, у которой так хорошо сбалансирован состав, а игроки подобраны под определенную тактику и схему. Думаю, что гармония между атакой и нападением будет подкреплена физической готовностью игроков. Матч против Швеции англичанам дался вполне легко, чего не скажешь о сборной Хорватии. Думаю, усталость и травмы некоторых игроков станут решающими факторами в игре. В этом матче англичане победят.