Мбаппе: меня часто критикуют по поводу симуляций? Если кого-то обидел, извините

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Бельгией (1:0).

«Очень сложно было играть, так как борьба происходила на каждом участке поле. Мы смогли забить со штрафного. Мы были вместе, играли как одна команда. И мы должны быть вместе, чтобы выиграть в решающем матче. Нам нужно отдохнуть и восстановиться к финалу, так как это будет очень сложный матч. В матче с Бельгией нам было трудно, но мы боролись всей командой, поэтому смогли преодолеть сопротивление.