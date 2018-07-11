Мбаппе: меня часто критикуют по поводу симуляций? Если кого-то обидел, извините 

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Бельгией (1:0).
«Очень сложно было играть, так как борьба происходила на каждом участке поле. Мы смогли забить со штрафного. Мы были вместе, играли как одна команда. И мы должны быть вместе, чтобы выиграть в решающем матче. Нам нужно отдохнуть и восстановиться к финалу, так как это будет очень сложный матч. В матче с Бельгией нам было трудно, но мы боролись всей командой, поэтому смогли преодолеть сопротивление.
Это было сложно. Главное, что мы забили гол. Это был самый сложный матч на турнире, у Бельгии другая тактика. У них очень хорошие игроки. Мы счастливы, выложились сегодня по полной. Меня часто критикуют по поводу симуляций? Каждый пусть думает, что хочет. Если я кого-то обидел, извините. У бельгийцев очень крепкие игроки, с ними тяжело играть. На этом ЧМ Бельгия играла очень хорошо», — передают слова Мбаппе корреспонденты «Чемпионата» Дарья Тубольцева и Павел Пучков.