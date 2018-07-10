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Бывший клуб Черчесова «Легия» стартовала с победы в Лиге чемпионов
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Бывший клуб Черчесова «Легия» стартовала с победы в Лиге чемпионов 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
«Легия» победила «Корк Сити» в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный гол в составе бывшей команды главного тренера сборной России Станислава Черчесова провел Михал Кухарчик.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Первые матчи
"Викингур" (Фарерские Острова) — ХИК (Финляндия) — 1:2 (0:2)
Голы: Дальстрем, 9 (0:1). Клаусс, 28 (0:2). Ватхамар, 51 (1:2).
"Шкендия" (Македония) — ТНС (Уэльс) — 5:0 (2:0)
Голы: Радески, 14 (1:0). Ибраими, 38 (2:0). Ибраими, 53 (3:0). Ибраими, 60 (4:0). Ибраими, 66 (5:0).
"Корк Сити" (Ирландия) — «Легия» (Польша) — 0:1 (0:0)
Гол: Кухарчик, 79.
"Дрита" (Косово) — «Мальме» (Швеция) — 0:3 (0:2)
Голы: Страндберг, 13 (0:1). Траустасон, 39 (0:2). Розенберг, 82 (0:3).
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