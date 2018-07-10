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В Испании испугались беспорядков от английских болельщиков
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В Испании испугались беспорядков от английских болельщиков 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Власти испанского муниципалитета Бенидорм увеличат число полицейских на улицах во время матча сборной Англии в полуфинале чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Express, жители муниципалитета, а также местные бизнесмены боятся повторения беспорядков на улицах, как это было после четвертьфинального матча английской команды.
Однако один из британских фанатов Гарри Норри заявил изданию, что в Бенидорме не было ни одного фаната, который бы доставлял какие-то неудобства, на улицах просто царила атмосфера карнавала, и не было необходимости в полиции.
Ранее английские болельщики напали на немецких овчарок во время празднования победы национальной сборной над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.
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