В Испании испугались беспорядков от английских болельщиков

Власти испанского муниципалитета Бенидорм увеличат число полицейских на улицах во время матча сборной Англии в полуфинале чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Express, жители муниципалитета, а также местные бизнесмены боятся повторения беспорядков на улицах, как это было после четвертьфинального матча английской команды.

Однако один из британских фанатов Гарри Норри заявил изданию, что в Бенидорме не было ни одного фаната, который бы доставлял какие-то неудобства, на улицах просто царила атмосфера карнавала, и не было необходимости в полиции.

Ранее английские болельщики напали на немецких овчарок во время празднования победы национальной сборной над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.