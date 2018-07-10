Тибо Куртуа: Обидно проиграть команде, которая играет в антифутбол

Роберто Мартинес : Отношение игроков сборной Бельгии было блестящим, о большем я и просить не мог Единственный гол в матче забил защитник сборной Франции Самуэль Умтити.

«Не сказал бы, что соперники были лучше нас. Они все время защищались на своей половине поля. Нас не должно было это удивлять, они так делали весь турнир. Очень жаль.

Обидно проиграть команде, которая играет в такой антифутбол. И я не знаю, где они нашли такого судью. Он вообще не свистел правильно», — приводит слова Куртуа beIN Sports.

Бельгийцы сыграют в матче за третье место против проигравшего противостояния Хорватия — Англия. Игра за бронзу ЧМ-2018 состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.