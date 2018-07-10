Мартинес: Мбаппе — исключительный талант

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил работу Дидье Дешама на посту наставника национальной команды Франции.

Бельгия уступила Франции со счётом 0:1 и прекратила борьбу за титул чемпионов мира.

«Дешам неплохо построил игру своей команды. Мы хотели их превзойти и стать чемпионами мира, поэтому сейчас в раздевалке все расстроены. Но я горжусь командой за то, как она провела этот турнир», — заявил Мартинес на пресс-конференции.

Тренер сборной Бельгии дал определение 19-летнему нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.

«Исключительный талант», — сказал Мартинес.

Ранее Мартинес сказал, чего не хватило Бельгии в матче с Францией на ЧМ-2018.