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Мартинес: Мбаппе — исключительный талант
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Мартинес: Мбаппе — исключительный талант 

RT на русском 4 часа назад
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил работу Дидье Дешама на посту наставника национальной команды Франции.
Бельгия уступила Франции со счётом 0:1 и прекратила борьбу за титул чемпионов мира.
«Дешам неплохо построил игру своей команды. Мы хотели их превзойти и стать чемпионами мира, поэтому сейчас в раздевалке все расстроены. Но я горжусь командой за то, как она провела этот турнир», — заявил Мартинес на пресс-конференции.
Тренер сборной Бельгии дал определение 19-летнему нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.
«Исключительный талант», — сказал Мартинес.
Ранее Мартинес сказал, чего не хватило Бельгии в матче с Францией на ЧМ-2018.
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