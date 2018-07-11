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Роберто Мартинес: Мы уступили, и с этим надо смириться
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Роберто Мартинес: Мы уступили, и с этим надо смириться 

SovSport.Ru 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
— Матч был сложным. Были моменты в штрафной площади, которые мы не использовали. Мы начали второй тайм в хорошем темпе. Мне даже показалось, что дальше все пойдет под нашим контролем. Но французы выровняли игру. Увы, гол с углового решил все. Мы контролировали практически всю игру, но надо отдать должное французам за то, что они блестяще оборонялись, а нам не дали найти магические ключи к чужим воротам.
Бельгия повторила путь Бразилии. Франция — в финале ЧМ в третий раз за 20 лет  Надо было играть нам немного шире, но не считаю, что мы плохо организовали игру. Были хорошие единоборства, игра в отборе, контроль мяча (примерно 64% на 36%), но нам не удалось первыми забить мяч.
— В чей-то конкретно адрес у Вас есть претензии? — Сегодня была работа не индивидуалов. Сегодня была игра команд.
— Пять мячей пропустила на этом турнире Бельгия, три из них — со стандартов. Как это прокомментируете? — Это чемпионат мира. Мы хорошо организованы, но хорошо умеют подавать штрафные и угловые наши соперники.
— Как Вам игра Мбаппе? Он станет лучшим игроком мира? Или одним из лучших? — У него блестящая техника, отличная база. Команда иногда уходит глубоко, чтобы именно ему открывать свободу. Но с этим мы справлялись.
— Сегодня не было той свежести, что была раньше. — Сегодня мы пострадали больше из-за того, что у французов были более отдохнувшие игроки. Но если ты хочешь стать чемпионом мира, то надо справляться со всеми вызовами — и переезды, и усталость, и отсутствие дисквалифицированных, и эмоции. Мы уступили, с этим надо смириться.
— Многие не готовы играть на победу в игре за 3-е место. — Да, эмоционально тяжело. Но не каждый может стать третьим в чемпионате мира. Почему сейчас не постараться взять «бронзу»?
— Что дальше? Как будет жить и меняться сборная? — Нам надо смотреть на юное поколение. Будем становиться сильнее. У нас море талантливых ребят.
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