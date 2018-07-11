Пеле — Роналду: переход в «Ювентус» был правильным решением

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле поздравил португальского нападающего Криштиану Роналду с переходом в «Ювентус». 10 июля «Реал» объявил о трансфере 33-летнего футболиста в туринскую команду. Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

«Поздравляю, Криштиану Роналду! Было непросто перейти в другой клуб после столь долгосрочного пребывания в «Реале», но это было правильное решение. Чемпионы никогда не устают от новых вызовов!», — написал Пеле на странице в «Твиттере».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. Вместе с клубом он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.