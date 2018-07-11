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Франция вышла в полуфинал: Париж ликует, Брюссель рыдает
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Франция вышла в полуфинал: Париж ликует, Брюссель рыдает 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Национальная сборная Франции выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 и стала первым финалистом чемпионата мира по футболу в России. В первом тайме ни одна из команда не смогла добиться результата. Однако французы ближе к концу тайма начали ощутимо давить противника и несколько раз опасно пробивали по воротам бельгийского вратаря Тибо Куртуа, но он не позволил им реализовать появившиеся возможности.
Единственный гол забил Самюэл Умтити на 51-й минуте встречи. Он принял мяч с подачи Антуана Гризманна с угла поля и головой отправил его в ворота бельгицев. Он был признан лучшим игроком матча.
Обе команды считаются самыми яркими сборными этого чемпионата мира. Обе показали на мундиале мощную игру и болельщики ожидали от них зрелищной борьбы. И как бы не старались французские футболисты, увеличить счет к концу матча им так и не удалось.
После победы французской сборной на улицы Парижа вышла многотысячная толпа. Люди ликуют, впереди осталась только одна игра. И делать сейчас на нее прогнозы пока не рискуют ни футбольные эксперты, ни спортивные обозреватели.
Матч между Хорватией и Англией состоится 11 июля. Его победитель 15 июля встретится с Францией в «Лужниках», чтобы определить победителя чемпионата мира.
Стоит отметить, что аналитики банка Goldman Sachs предсказывали выход в финал команд Бельгии и Англии. Впрочем, они ошиблись уже в третий раз. Эксперты банка ранее утверждали, что сборной России не удастся даже выйти в плей-офф.
Это говорит скорее об общей непредсказуемости нынешнего чемпионата, который дал раскрыться многим командам с совершенно неожиданной стороны.
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