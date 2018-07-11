Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: «Не понимаем, зачем привносить в футбол политические лозунги»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин дал комментарий «СЭ» после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Бельгии (1:0).

Чисто французское убийство

— Встреча оправдала ваши ожидания? — вопрос Сорокину.

— Хороший, яркий и интересный матч: соперники создали немало моментов. По игре большой разницы между командами не было — просто Франция забила, а Бельгия нет.

— По телекартинке полуфинал получился не самым ярким, на трибуне возникло другое ощущение?

— Нужно учитывать, что идет концовка мощного и насыщенного турнира. Футболисты могли немного устать. Конечно, в последние три недели они испытывали огромное напряжение и это начинает сказываться. Но при этом игроки — профессионалы высочайшего класса, естественно продолжат показывать хороший футбол.

— Как считаете, будущий чемпион мира определялся в Петербурге?

— Обычно это происходит в финале, а у нас еще его второго участника нет. (Смеется.)

— В таком случае, у Англии или Хорватии завтра больше шансов?

— Оценивать сложно. У англичан хороший коллектив, хорваты способны показать достойную игру. Думаю, в на поле Лужников тоже будет жарко.

— Высказывание хорватов Виды и Вукоевича об Украине стало самой обсуждаемой темой последних дней. Как вы оцениваете их поведение?

— Реакция может быть только отрицательная. Мы не понимаем, зачем привносить в футбол политические лозунги. Естественно, не поддерживаем такие моменты. В ФИФА есть дисциплинарные органы, они рассматривают подобные вещи и выносят решения.

— Их поступок повлияет на то, за кого станете болеть?

— Это никак не связано с футболом — только с каким-то странным поведением конкретных людей. (Арман МКРТЧЯН)

Франция — Бельгия

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