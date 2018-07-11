Мартинес: «Между сборными Бельгии и Франции получилась разница в каких-то сантиметрах»

Андрей Сергеев. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал комментарий после матча с Францией (0:1) в полуфинале чемпионата мира. Его слова приводит специальный корреспондент портала "Евро-футбол.ру"

— Франция забила гол, у Бельгии были возможности, но она не забила. Это был такой матч, выигрывает тот, кто забивает тот?

— Сегодняшний день был сложным. Были определённые моменты в штрафной площади, которые определяли игру. Второй тайм мы начали в хорошем темпе, но получилось, что с углового гол и пропустили. Победа или поражение не выражается одним мячом. Игра была равная. Франция пыталась воспользоваться контратаками, а мы владели мячом. Мне нравилось, как наши ребята работали. Надо отдать должное Франции, которая хорошо оборонялась. Мы не смогли найти момент перед воротами. Во втором тайме был сейв у вратаря, но удача небольшая была на стороне соперника. Я всё равно горжусь игроками, мы отдали всё, что могли. Боролись до конца. Надо принять это и поздравить Францию.

— Бельгийская команда пропустила 5 мячей. 3 из них — со стандартов…

— Это часть чемпионата мира. Встречаешься с командами, которые хорошо играют на стандартах. У нас была хорошая игра в обороне. Не думаю, что это слабость с нашей стороны. Разница в каких-то сантиметрах между нами в итоге получилась, можно сказать. Она совсем небольшая, но именно в таких ситуациях и получается, что любой стандарт может повлиять на исход игры.

— Что не получилось сделать, чтобы взломать оборону Франции?

— Не хватило собранности в последней трети матча, передвижения в штрафной. У нас были хорошие навесы, единоборства, но они забили первый гол. Конечно, разочарование большое. Понимаю, что мы хотели выиграть этот турнир, мы хотели пройти дальше. Но я всё равно горжусь нашими ребятами. Я не могу предъявить им претензии.

В субботу бельгийцы сыграют в матче за третье место против Англии или Хорватии.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал комментарий после матча с Францией (0:1) в полуфинале чемпионата мира. Его слова приводит специальный корреспондент портала «Евро-футбол.ру» Андрей Сергеев.

— Франция забила гол, у Бельгии были возможности, но она не забила. Это был такой матч, выигрывает тот, кто забивает тот?

— Сегодняшний день был сложным. Были определённые моменты в штрафной площади, которые определяли игру. Второй тайм мы начали в хорошем темпе, но получилось, что с углового гол и пропустили. Победа или поражение не выражается одним мячом. Игра была равная. Франция пыталась воспользоваться контратаками, а мы владели мячом. Мне нравилось, как наши ребята работали. Надо отдать должное Франции, которая хорошо оборонялась. Мы не смогли найти момент перед воротами. Во втором тайме был сейв у вратаря, но удача небольшая была на стороне соперника. Я всё равно горжусь игроками, мы отдали всё, что могли. Боролись до конца. Надо принять это и поздравить Францию.

— Бельгийская команда пропустила 5 мячей. 3 из них — со стандартов…

— Это часть чемпионата мира. Встречаешься с командами, которые хорошо играют на стандартах. У нас была хорошая игра в обороне. Не думаю, что это слабость с нашей стороны. Разница в каких-то сантиметрах между нами в итоге получилась, можно сказать. Она совсем небольшая, но именно в таких ситуациях и получается, что любой стандарт может повлиять на исход игры.

— Что не получилось сделать, чтобы взломать оборону Франции?

— Не хватило собранности в последней трети матча, передвижения в штрафной. У нас были хорошие навесы, единоборства, но они забили первый гол. Конечно, разочарование большое. Понимаю, что мы хотели выиграть этот турнир, мы хотели пройти дальше. Но я всё равно горжусь нашими ребятами. Я не могу предъявить им претензии.

В субботу бельгийцы сыграют в матче за третье место против Англии или Хорватии.