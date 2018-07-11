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Франция — лучшая команда ЧМ-2018. И дело не только в Мбаппе
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Франция — лучшая команда ЧМ-2018. И дело не только в Мбаппе 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Гол Самюэля Умтити в ворота Бельгии вывел сборную Франции в финал чемпионата мира и открыл дорогу к завоеванию чемпионства спустя 20 лет после домашнего триумфа.
Если трехцветные выиграют кубок мира, тогда вопрос о том, кому давать «Золотой мяч» можно окончательно закрывать — его должен будет подучить именно Мбаппе, так сильно напоминающий бразильского Роналду своей пластикой, скоростью, взрывными рывками и финтами, которые буквально разбрасывают соперников в разные стороны.
Команда Дидье Дешама показывает самый техничный и сбалансированный футбол на этом чемпионате мира, хотя кажется, что максимальные обороты французы включали только один раз — когда проигрывали по ходу матча Аргентине.
Думаю, французы особенно не парятся, против кого им предстоит сыграть в финале. Уставшие хорваты или не выглядящие монолитными англичане, скорее всего, ничего не смогут противопоставить Мбаппе и компании.
По сравнению с последним чемпионатом Европы французы добрали того класса, которого им не хватило, чтобы обыграть в финале португальцев. Нынешняя команда значительно добавила в технике и выглядит тактически значительно более гибкой.
Нынешний успех Франции не заслуга одного Мбаппе. Травма капитана Лорана Косельни, как ни странно, уменьшила нервозность в центральной линии обороны. Умтити и Варан выглядят абсолютно спокойными, качественно выполняют свою работу и практически не допускают индивидуальных ошибок. По сравнению с чемпионатом Европы фланги команды также претерпели значительные изменения: ушедшие Эвра и Санья уступили место молодым Павару и Эрнандесу, которые в любой момент готовы разогнать атаку с краев и быстро доставить мяч до любого игрока группы атаки.
Гризман пашет в центре и органично дополняет центральный кулак, состоящий из Погба, Матьюди и Канте. При таком подборе игроков даже сомнительная фигура Жиру или Бензема не сможет испортить всей отточенности действий полузащиты.
Я просто не понимаю тех, кто говорит, что матчи Франции на чемпионате мира скучные. Игра против Бельгии получилась очень захватывающей. Лично я наслаждался соревнованием Мбаппе и Азара в технике и скорости. Наслаждался перестроением французов после забитого гола и их прагматичной игрой после, которая позволила все сильнее сжимать кольцо вокруг бельгийцев и в итоге задушила команду Мартинеса.
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