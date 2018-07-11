Сергей Юран: Французы были сильнее как тактически, так и физически

Бывший форвард сборной России Сергей Юран — о победе Франции над командой Бельгии (1:0) в полуфинале чемпионата мира по футболу.

«Сборная Бельгии выглядела не так ярко, как в предыдущих матчах. Игра шла до первого гола, друг другу противостояли равные команды. Где-то французы действовали острее в атаке, после того как они забили со стандарта.

Бельгийцам было сложно что-либо сделать. Видно было, что им не хватает свежести и креативности впереди, но это заслуга сборной Франции, которая провела анализ игры своего соперника, лишив его главного козыря — быстрых контратак.

Французы переиграли бельгийцев тактически, не дали им пространства, чтобы разбежаться, и воспользовались своим моментом. Поэтому можно сказать, что французская команда была сильнее как тактически, так и физически», — приводит слова Юрана ТАСС

Напомним, в финале чемпионата мира французы 15 июля встретятся с победителем матча Хорватия — Англия, который состоится завтра, 11 июля в «Лужниках» (Москва) и начнется в 21:00 по местному времени.