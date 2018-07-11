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Компани верит, что бельгийцам по силам занять третье место на ЧМ-2018
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Компани верит, что бельгийцам по силам занять третье место на ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу после поражения в полуфинале чемпионата мира от французов должна сконцентрироваться на игре за третье место, бельгийцам по силам завоевать бронзу. Таким мнением с журналистами поделился защитник сборной Бельгии Венсан Компани.
Полуфинальный матч между командами Бельгии и Франции завершился победой французов со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота бельгийцев забил Самюэль Умтити.
"Мы проиграли, будем думать о будущем. Мы обязательно должны концентрироваться на следующем матче, мы можем занять третье место", — сказал Компани.
При этом бельгиец отметил, что игра в полуфинале, по его мнению, проходила на равных. «Если бы мы забили, то игра бы пошла по-другому, мне кажется, что команды играли на равных, только момент с угловым [когда был забит гол] сделал разницу», — отметил игрок.
Матч за третье место состоится 14 июля в Санкт— Петербурге.
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