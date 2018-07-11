Погба посвятил победу в 1/2 финала ЧМ-2018 юным футболистам, застрявшим в пещере

Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче полуфинала чемпионата мира—2018 футболистам юниорской команды, которые были заблокированы в пещере Тхам Луанг в Таиланде.

«Эта победа посвящается этим героям дня. Отлично сработано, парни, вы очень сильны», — написал Погба на странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что спасательная операция была успешно завершена. 12 юных футболистов и их тренер были выведены на поверхность из пещеры и доставлены в больницы.

Напомним, 12 детей-футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня и были найдены в пещере Тхам Луанг спустя 10 дней, где оказались заблокированными из-за внезапного наводнения. 8 июля началась операция по спасению команды. В ней участвовали 13 специалистов, среди которых таиландские военнослужащие — пять опытных боевых пловцов.